وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد، أن قواتها "حررت" بلدة كالينوفو في مقاطعة خاركيف وبلدة يانتارنويه في دونيتسك، بينما أعلنت السبت أن القوات الروسية "حررت" بلدة شيفتشينكو في دونيتسك.

ووفقا لبيان الدفاع الروسية الأحد، فقد تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، ونتيجة عمليات هجومية ناجحة، من "تحرير بلدة كالينوفو في مقاطعة خاركوف".

وبحسب البيان، استهدفت القوات الروسية تجمعات القوى البشرية ومعدات لثلاثة ألوية ميكانيكية تابعة للقوات الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي في مناطق زاغريزوفو وزابادنوي وزاغورويكوفكا ودفوريتشنايا في مقاطعة خاركيف، وإيفانوفكا وتورسكوي في دونيتسك.

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 410 عسكريين، و3 مركبات مدرعة قتالية، و4 سيارات و6 قطع مدفعية ومحطتين للحرب الإلكترونية، وتم تدمير مستودعين للذخيرة.

وأضاف بيان الدفاع الروسية، أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، ونتيجة للعمليات الهجومية النشطة، تمكنت من "تحرير بلدة يانتارنو" في دونيتسك.

وخسرت القوات الأوكرانية نحو 250 عسكريا، و4 مركبات مدرعة، و4 سيارات، وتم تدمير مستودعين للذخيرة.

ويوم السبت، عرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات من رفع العلم الروسي على أحد المباني في بلدة شيفتشينكو في دونيتسك.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أنه نتيجة للأعمال القتالية، تمكنت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية من السيطرة على بلدة شيفتشينكو في دونيتسك.

واليوم الاثنين، قالت الوزارة إن منظومات الدفاع الجوي التابعة اعترضت ودمرت 8 طائرات مسيرة أوكرانية ليلا.

وأوضحت في بيان لها: "تم تدمير 6 طائرات دون طيار، فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وتم إسقاط 2 أخريين، إحداهما فوق أراضي مقاطعة بريانسك، والأخرى فوق مقاطعة بيلغورود".