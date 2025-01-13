على مدى تاريخها، أنتجت هوليوود الكثير من الأفلام التي تتضمن كوارث الحرائق، سواء المفتعلة أو الناجمة عن كوارث طبيعية كالبراكين، لكنها أبدا لم تكن تتخيل مثل هذا السيناريو الجهنمي والمرعب، لحرائق غابات كاليفورنيا ولوس أنجلوس، الذي أتى على آلاف الدنمات وأحرق آلاف المنازل والمباني.

حاليا، يكثف رجال الإطفاء جهودهم يوم الأحد لمكافحة حرائق الغابات المشتعلة لليوم السادس على التوالي، التي أودت بحياة 24 شخصا في منطقة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأميركية، فيما حذر خبراء الأرصاد من طقس خطير مع توقعات بعودة الرياح القوية هذا الأسبوع.

ولا يزال ما لا يقل عن 16 شخصا في عداد المفقودين، في الوقت الذي قالت فيه السلطات أن هذا العدد مرشح للزيادة.

وأصدرت خدمة الطقس الوطنية تحذيرات من انتشار النيران الشديدة من المستوى الأحمر حتى يوم الأربعاء، مع رياح مستمرة بسرعة 80 كيلومترا في الساعة وزوابع في المناطق الجبلية تصل إلى 113 كيلومترا في الساعة.

ووصف حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم الحرائق في الولاية بأنها قد تكون الكارثة الأشد تدميرا في تاريخ الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قال إن الحرائق التي تجتاح منطقة لوس أنجلوس الكبرى حاليا هي الأكثر دمارا في تاريخ ولاية كاليفورنيا.