وحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فقد تعهدت باس عام 2021 عندما كانت مرشحة لمنصب عمدة لوس أنجلوس، بتقليص رحلاتها خارج الولايات المتحدة إلى الحد الأدنى، والتركيز على الشؤون الداخلية.

وكانت باس معتادة على السفر حول العالم بصفتها عضوا ديمقراطيا في الكونغرس وفي لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، وقضت عقودا على تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وإفريقيا.

وفي مقابلة أجريت معها في أكتوبر 2021، قالت لـ"نيويورك تايمز" إنها إذا انتخبت لمنصب عمدة لوس أنجلوس "فلن تسافر دوليا"، لكن الصحيفة تقول إنها لم تلتزم بهذا التعهد.

فعندما اندلعت سلسلة من حرائق الغابات المدمرة في أنحاء منطقة لوس أنجلوس، الثلاثاء، كانت باس قادمة من غانا حيث حضرت تنصيب رئيس جديد في البلد الإفريقي.

وتظهر مراجعة جدولها اليومي للعام الماضي، أن عمدة لوس أنجلوس سافرت خارج البلاد 4 مرات أخرى على الأقل في الأشهر الأخيرة قبل زيارة غانا، مرة إلى المكسيك لتنصيب الرئيسة كلوديا شينباوم، و3 مرات إلى فرنسا لحضور دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

وكان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب شن الأحد هجوما جديدا على المسؤولين الديمقراطيين في ولاية كاليفورنيا، واتهمهم بعدم الكفاءة في إدارة الحرائق المستعرة في لوس أنجلوس، في حين دعاه حاكم الولاية غافين نيوسوم إلى معاينة الجهود المبذولة بنفسه.

وكتب ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشل"، أن "الحرائق لا تزال مشتعلة في لوس أنجلوس، والسياسيون غير الأكفاء ليس لديهم أي فكرة عن كيفية إخمادها".

وأضاف: "إنها واحدة من أسوأ الكوارث في تاريخ بلادنا. إنهم يعجزون ببساطة عن إخماد الحرائق. ماذا جرى لهم؟"، مشيرا إلى أن "الموت في كل مكان".

ورغم أنه من السابق لأوانه معرفة مصدر الحرائق، فإن الانتقادات وجهت للسلطات على خلفية مدى استعدادها واستجابتها.

وفرغت خزانات مكافحة الحرائق في حي باسيفيك باليسايدس الراقي، الذي طالته واحدة من 5 حرائق غابات في المنطقة، كما عرقل نقص المياه الجهود في أماكن أخرى.

وقالت نيكول بيري التي أتت النيران على منزلها في باسيفيك باليسايدس، لوكالة "فرانس برس"، إن السلطات "تخلت بالكامل عن السكان".

وقبل نحو أسبوع من عودته إلى البيت الأبيض، يواصل ترامب انتقاد الديمقراطيين، ودعا حاكم كاليفورنيا إلى الاستقالة.

وأتت النيران حتى الآن على أكثر من 12 ألف مبنى، حسب إدارة الإطفاء في كاليفورنيا، في حين أفاد مكتب الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس عن مقتل 16 شخصا على الأقل.

ورغم جهود آلاف عناصر الإطفاء لاحتواء النيران، تمدد حريق باسيفيك باليسايدس الأحد، وقد تشتد النيران خلال الساعات المقبلة مع توقع عودة الرياح القوية.