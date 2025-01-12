والصورة التي تمت مشاركتها من حسابات نائب الرئيس الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، السبت، أظهرت الرؤساء الديمقراطيين الثلاثة بشكل بارز.

ظهر في الصورة الرئيس جو بايدن والرئيسين السابقين بيل كلينتون وباراك أوباما، واختفى الرئيس الجمهوري السابق جورج دبليو بوش، الجمهوري، بسبب وقوف زوج هاريس دوغ إيمهوف أمامه.

كان ترامب يقف بجوار أوباما في الجنازة، ولكن في الصورة، بدا أن عمودا يحجب ترامب وزوجته.

كتبت السيدة هاريس في منشورها: "أحب الرئيس جيمي كارتر بلدنا. لقد عاش إيمانه، وخدم الناس، وترك العالم أفضل مما وجده".

ورفض ممثل مكتب السيدة هاريس التعليق، السبت.