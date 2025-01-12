وذكرت مصلحة الطب الشرعي في بيان، مساء السبت، أن العدد الإجمالي للوفيات المؤكدة هو 16 ضحية، ولا تزال الحالات قيد الفحص.

ونشر الطبيب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس لائحة بالقتلى دون ذكر تفاصيل عن هوياتهم.

وجاء في الوثيقة أنه عثِر على 5 من القتلى في منطقة حرائق باليسديس، و11 في منطقة حرائق إيتون.

وكان العدد السابق للوفيات المؤكدة هو 11، لكن المسؤولين قالوا إنهم يتوقعون أن يرتفع هذا الرقم مع استمرار الفرق في البحث عن الجثث باستخدام الكلاب المدربة للبحث في الأحياء المدمرة، بينما تقوم الفرق بتقييم الأضرار.

وأنشأت السلطات مركزا يمكن للناس من خلاله الإبلاغ عن المفقودين.