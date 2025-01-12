وانضم جان كريتيان، الذي كان رئيس وزراء كندا في الفترة من 1993 إلى 2003، إلى مجموعة من المسؤولين من الجارة الشمالية للولايات المتحدة الذين قالوا إن تصريحات ترامب لم تعد مزحة وقد تضر بعلاقات الولايات المتحدة مع أقرب حلفائها.

وأكد كريتيان في مقال نشرته صحيفة "ذا غلوب أند ميل"، بمناسبة عيد ميلاده الحادي والتسعين، أن كندا لن توافق أبدا على أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة.

وأشاد كريتيان بحب بلاده للاستقلال، قائلا إن تصريحات ترامب تمثل "إهانات غير مقبولة تماما وتهديدات غير مسبوقة لسيادة كندا".

وتابع قائلا: "إلى دونالد ترامب، من شخص مسن إلى آخر، غير طريقة تفكيرك!".

واختتم قائلا: "ما الذي قد يجعلك تعتقد أن الكنديين قد يتخلون عن أفضل دولة في العالم - وهذا بلا شك ما نحن عليه - للانضمام إلى الولايات المتحدة؟".

يشار إلى أن خطاب ترامب "التوسعي" لم يقتصر على كندا فقط، بل شمل أيضا حلفاء آخرين للولايات المتحدة، حيث دفع ترامب بضرورة تمديد حدود القوة الأميركية لتشمل الأراضي الدنماركية في غرينلاند، وجنوبا لتشمل قناة بنما.