وفي تصريح له، مساء يوم السبت على هامش تفقده مدينة الصواريخ التابعة للحرس الثوري، قال سلامي: "يتعين على العدو أن يدرك بأن الإرادة السياسية لإيران في مواجهة هيمنة وطموحات وتهديدات أعدائها، هي إرادة قاطعة لا تشوبها أي ثغرات، كما أن قادتنا ومقاتلينا يتمتعون بإرادة تامة"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأضاف سلامي: "ربما يزعم العدو بأن قدرتنا الإنتاجية قد توقفت، لكن يجب أن يعلم بأن منحى تعاظم اقتدارنا الصاروخية هو الأكثر تقدما، وصواريخنا تتطور يوميا من حيث الأداء والتصميم" مشددا على أن "الشعب الإيراني يستطيع مواجهة أعدائه بكل اقتدار وحزم".

وأكد قائد الحرس الثوري: "لم نعوّل إطلاقا على أي قوة خارج حدودنا الوطنية للدفاع عن استقلالنا وهويتنا ومكانتنا وسيادتنا"، مشددا على أن "الاكتفاء الذاتي هو جوهر عقيدتنا على المستوى الاستراتيجي والعملياتي والتكتيكي".

وخاطب ما أسماهم "أعداء إيران" قائلا: "أعيدوا النظر في حساباتكم ولا تخطئوا، واحذروا فنحن أهل العمل، وسنتخذ الخطوات في الوقت المناسب وبقدر الحاجة دون أن نتغاضى عن أي شيء".

واختتم تصريحه قائلا: "إننا نرصد تحركاتكم، ونتريث بكل جهوزية واستعداد، وقد وجهنا قياداتنا العسكرية بأن يكونوا على استعداد ينتظروا اللحظة التي يأتي فيها الأمر لنظهر عظمة هذه القوة، كما فعلنا ذلك سابقا".

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن إيران بدأت في إجراء مناورات دفاع جوي، السبت، في وقت تستعد فيه لمزيد من المواجهات مع إسرائيل والولايات المتحدة في عهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

وتأتي هذه المناورات الحربية بينما يواجه القادة الإيرانيون خطر إمكانية سماح ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمهاجمة المواقع النووية الإيرانية، فضلا عن تشديد العقوبات الأميركية على قطاع النفط في إيران من خلال سياسة "الضغوط القصوى".

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني: "في هذه المناورات، ستتدرب الأنظمة الدفاعية على درء التهديدات الجوية والصاروخية وتهديدات الحرب الإلكترونية في ظروف تشبه ساحة المعركة الحقيقية لحماية سماء البلاد والمناطق الحساسة والحيوية".

وأفادت وكالة تسنيم للأنباء بأن هذه المناورات تجريها قوات الدفاع الجوي للجيش الايراني والتي تأتمر لقيادة شبكة الدفاع الجوي الشاملة في البلاد.

وأضافت: "ستستخدم خلال هذه المناورات العديد من منظومات الدفاع الجوي المحلية الصنع، كما أنها ستحاكي الساحة الحقيقية للقتال وستجري خلالها تمارين لمواجهة التهديدات الجوية والصاروخية والحرب الإلكترونية".