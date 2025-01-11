وقال زيلينسكي، في منشور على تطبيق تلغرام: "أسر جنودنا، جنديين كوريين شماليين في كورسك. ونجيا على الرغم من إصابتهما وتم نقلهما إلى كييف وهما يتواصلان مع أجهزة الأمن الأوكرانية".

وأضاف: "كما هو الحال مع جميع أسرى الحرب، يتلقى هذان الجنديان الكوريان الشماليان العناية الطبية اللازمة".

وكانت أوكرانيا قد أكدت، الثلاثاء، أن قواتها تشن "عمليات قتالية" في كورسك بجنوب روسيا ونفذت ضربة "دقيقة" ضد مركز قيادة عسكري فيها، وذلك بعد يومين من إعلان موسكو أن كييف بدأت "هجوما مضادا" في تلك المنطقة.

وقالت هيئة الأركان الأوكرانية في بيان نشرته عبر تلغرام إن الضربة ضد المقر القيادي قرب بيلايا بمنطقة كورسك "جرت بالتنسيق مع القوات البرية الأوكرانية التي تنفذ عمليات قتالية على أراضي روسيا الاتحادية".

وكانت الهيئة قد نشرت نسخة أولى من البيان جاء فيها إن "القوات البرية الأوكرانية تبدأ حاليا عمليات هجومية جديدة" في منطقة كورسك، قبل أن تصدر نسخة معدلة.

يأتي ذلك بعد إعلان الجيش الروسي، الأحد، إطلاق أوكرانيا هجوما جديدا في هذه المنطقة، حيث تسيطر قواتها على عدة مئات من الكيلومترات المربعة منذ أغسطس 2024، رغم محاولات قوات موسكو دحرها بدعم من آلاف الجنود الكوريين الشماليين، بحسب كييف ودول غربية.

ومساء الإثنين، أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه إلى "أهمية" تثبيت الجيش الروسي في منطقة كورسك، لمنعه من نشر كافة قواته على الجبهتين الشرقية والجنوبية.

وتعتبر روسيا الهجمات الأوكرانية على أراضيها بالصواريخ الغربية تجاوزا للخط الأحمر وتتوعد في كل مرة "بالرد"، وتهدد خصوصا بضرب كييف.