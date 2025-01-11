وقالت آن كيركباتريك، المشرفة على إدارة شرطة نيو أورليانز في مؤتمر صحفي الجمعة، متحدثة عن رجال الشرطة: "لقد قتلوا الإرهابي.. إنهم أبطال قوميون".

وكان شمس الدين جبار وهو جندي سابق في الجيش الأميركي، قد تجاوز بسيارته البيضاء من طراز إف 150 سيارة شرطة كانت تغلق مدخل شارع بوربون، أشهر طريق في المدينة، واقتحم حشدا من المحتفلين بيوم رأس السنة الجديدة في حوالي الساعة 03:15 صباحا، مما أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة العشرات.

وأظهرت لقطات من كاميرا مثبتة بزي رجل الشرطة لويس روبلز أنه بعد اقتحام السيارة الحشد، كان رجل الشرطة كريستيان باير واقفا بجانب الباب الجانبي المفتوح للسائق شاهرا مسدسه.

وقال الرقيب مايك جواسكو من فريق التحقيق بالقوة التابعة لمكتب النزاهة العامة إن باير عرف عن نفسه وطلب من جبار الخروج من الشاحنة.

يشار إلى أن الفريق مسؤول عن مراجعة جميع عمليات إطلاق النار المتصلة بالشرطة.

وأظهرت اللقطات جبار وهو يطلق النار من خلف وسادة هوائية من مسافة قريبة وظهر بوضوح انطلاق الوميض من فوهة المسدس.

واستدار روبلز ورجلا شرطة مجهولان على الأقل، وركضوا لخطوات قليلة ثم انبطحوا على الأرض بينما سمع صوت سلسلة من الطلقات.

وقال جواسكو إن كل من باير وجوردان أطلقا النار من سلاحيهما.

وكان رجل شرطة ثالث غير مرئي في اللقطات، وهو الرقيب نايغل داغز، يقف بجانب باب الراكب الأمامي للشاحنة وأطلق النار أيضا.