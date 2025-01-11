ووصف ترامب الذي يتولى منصبه في 20 يناير سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند وهي منطقة دنماركية شبه مستقلة، بأنها "ضرورة تامة". ولم يستبعد ترامب الاستخدام المحتمل للوسائل العسكرية أو الاقتصادية التي تتضمن فرض رسوم جمركية على الدنمارك.

وفي مؤتمر صحفي في كوبنهاغن، حين سئل عما إذا كان قد أجرى اتصالا مع ترامب، أجاب إيغيد: "لا، لكننا مستعدون للحديث".

والخميس، قالت رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن التي تحدثت أيضا في المؤتمر الصحفي إنها طلبت عقد اجتماع مع ترامب، لكنها لا تتوقع حدوث ذلك قبل تنصيبه.

والثلاثاء، وصل جونيور نجل الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، إلى غرينلاند.

وأوضح جونيور عبر منصة "رامبل" الاجتماعية بأنه لم يأت "لشراء غرينلاند"، وقال "سأتحدث إلى الناس. أنا هنا بصفتي سائح فحسب".

وكانت غرينلاند التي يبلغ عدد سكانها 57 ألف نسمة مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، لكنها أصبحت الآن إقليما دنماركيا يتمتع بالحكم الذاتي.

وفي عام 2009، حصلت على حق المطالبة بالاستقلال من خلال تصويت.

وللولايات المتحدة قاعدة عسكرية في الجزء الشمالي من المنطقة المهمة استراتيجيا.

وتضم غرينلاند مخزونات كبيرة من المعادن والنفط رغم أن التنقيب عن النفط واليورانيوم محظور في الجزيرة التي تحتل موقعا استراتيجيا في القطب الشمالي.