ويحتوي الصندوقان الأسودان، وهما مسجل بيانات الرحلة ومسجل صوت قمرة القيادة، على معلومات رئيسية حول الحادث الذي وقع في مطار موان الدولي في كوريا الجنوبية وأدى إلى مقتل 179 شخصا.

وتعرض مسجل الرحلة، الذي تم انتشاله في وقت سابق من بين حطام طائرة الرحلة رقم "B737-800" في مطار موان الدولي، لبعض الأضرار الخارجية، بحسب ما ورد في تقارير.

ومع ذلك، قالت الوزارة في وقت سابق إن السلطات انتهت من استخراج البيانات من مسجل صوت قمرة القيادة، الذي وُجد في حالة أفضل نسبيا، وبدأت في تحويله إلى ملفات صوتية.

وقد تم إلقاء اللوم على الهيكل الخرساني، الذي وُضع عليه النظام الملاحي في مطار "موان" الدولي، في ارتفاع عدد الضحايا في حادث تحطم طائرة "جيجو آير".

ماذا حدث؟