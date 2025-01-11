وتؤكد هذه النتيجة إدانة ترامب قبل عودته إلى السلطة، بينما تتيح له العودة إلى البيت الأبيض دون أن يثقل كاهله التهديد بالسجن أو غرامة.

ويتوج حكم الإفراج غير المشروط عن ترامب قضية حطمت الأعراف حيث تم توجيه 34 تهمة جنائية ضد الرئيس السابق والقادم، وتم إحالته للمحاكمة لمدة شهرين تقريبا وإدانته من جانب هيئة محلفين في جميع التهم الموجهة إليه.

ولا يقضي الحكم بسجن ترامب أو فرض غرامة عليه أو وضعه تحت المراقبة بعد إدانته الجنائية في ما يعرف بقضية شراء الصمت، بسبب أموال دفعها لممثلة أفلام إباحية، لكن الإدانة ستدون في السجل الدائم لترامب.

وأغلق حكم القاضي خوان ميرشان على ترامب بالإفراج غير المشروط قضية كانت ألقت بظلالها على حملته الانتخابية للعودة للبيت الأبيض قبل أيام قليلة من تنصيبه في 20 يناير.

ودفع ترامب ببراءته وتعهد بالطعن على حكم الإدانة.

وظهر ترامب مع محاميه على شاشات تلفزيونية في قاعة المحكمة وكان يظهر في الخلفية علمان للولايات المتحدة.

وقال ترامب قبل النطق بالحكم وهو يرتدي ربطة عنق حمراء بخطوط بيضاء "لقد كانت حملة سياسية شعواء. شوهت سمعتي حتى أخسر الانتخابات ومن الواضح أن هذا لم ينجح".

وأضاف ترامب الذي لم يدل بشهادته خلال المحاكمة التي استمرت ستة أسابيع العام الماضي "أنا بريء تماما، لم أرتكب أي خطأ".

وحارب الرئيس المنتخب بكل ما أوتي من قوة لتجنب مشهد إجباره على المثول أمام قاض على مستوى الولايات قبل أيام قليلة من عودته إلى منصب الرئاسة.

ورفضت المحكمة العليا الأميركية الخميس طلبا تقدم به ترامب في اللحظة الأخيرة لتعطيل الحكم.

وفي مارس 2023، اتهم ألفين براغ، المدعي العام لمنطقة مانهاتن، ترامب بارتكاب 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية للتغطية على دفع محاميه السابق مايكل كوهين 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز لشراء صمتها قبل انتخابات عام 2016 بشأن ما قالت إنها علاقة جنسية عابرة مع ترامب الذي نفى ذلك.

وفي 30 مايو، أدانت هيئة محلفين في مانهاتن ترامب بجميع التهم الموجهة له.