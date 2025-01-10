وأشارت إلى أنها دمرت تلك المسيرات الأوكرانية فوق مقاطعات روستوف وكورسك وفورونيج وبريانسك وبيلغورود وإقليم كراسنودار وبحر آزوف، خلال الليلة الماضية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة، ودمرت 40 طائرة دون طيار أوكرانية"، بحسب ما ذكر موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.

وأضافت "تم تدمير 16 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة روستوف، و4 فوق أراضي كل من مقاطعتي كورسك وفورونيج، و3 فوق مقاطعة بريانسك، واثنتان فوق أراضي إقليم كراسنودار، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود و10 فوق حوض لبحر آزوف.