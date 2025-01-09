وقالت هيئة الأركان الأوكرانية إن الوضع في مختلف الجبهات الأوكرانية صعب، مشيرة الى مواصلة القوات الروسية مهاجمة المواقع الأوكرانية بلا هوادة بحسب وصفها.

وأكدت هيئة الأركان الأوكرانية أن وحداتها تواجه الهجمات الروسية بثبات، مشيرة إلى أنها "توقع بالقوات الروسية خسائر فادحة".

وأفادت أن الساعات الماضية شهدت 192 اشتباكاً قتالياً في الجبهتين الشرقية والجنوبية، وخاصة في محاور كوبيانسك وباكروفسك وكوراخوفا.

وذكرت أن الجيش الروسي شن خلال 24 ساعة الماضية 35 غارة جوية على مواقع الوحدات الأوكرانية، كما نفذ أكثر من 5000 عملية قصف، من بينها 144 من مختلف الأنظمة الصاروخية.

كوبيانسك.. وضع معقد

وقال رئيس الإدارة العسكرية في كوبيانسك، شرقي خاركيف، إن الوضع بالقرب من المدينة معقد للغاية، حيث أصبح خط الجبهة الآن على بعد كيلومترين فقط من المدينة.

وأضاف أن الجيش الروسي ينفذ باستمرار عمليات هجومية باتجاه المدينة، وخاصة في منطقتي بيترو بافليفكا وهلوبيفكا التي تعدان كما قال جزء من المناطق المركزية في المدينة.

وأشار أن القوات الروسية تحاول الوصول إلى الطريق الرئيس الذي يصل بلدة سفاتوفا بكوبيانسك ومن ثم التوغل داخل المدينة، كما أنها تواصل شن هجمات من أجل العبور نحو الضفة اليسرى لنهر أوسكول.