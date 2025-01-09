وأضاف المصدر للوكالة أن 4 عناصر استسلموا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، يوم الاثنين الماضي، أن القوات الأوكرانية شنت هجوما مضادا في محور كورسك باتجاه قرية بولشويه سولداتسكويه، لكن مجموعة قوات "الشمال"، بدعم من الطيران والمدفعية، قد تصدت لمحاولة الاختراق الأوكرانية.

وأمس الأربعاء أفادت الدفاع الروسية في بيان لها بأن جنود فوج المشاة الآلي التابع لمجموعة قوات "الشمال" تمكنوا من صد هجوم شنه الجيش الأوكراني في اتجاه بولشويه سولداتسكويه، وفقا لما نقله موقع روسيا اليوم الإخباري.

وأوضح البيان أن القوات الأوكرانية حاولت التقدم نحو قرية بيردين، لكن جميع محاولاتها باءت بالفشل، وخسر الجيش الأوكراني عددا كبيرا من الجنود، إضافة إلى دبابات ومركبات قتالية مدرعة وآليات هندسية لإزالة الألغام.

وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 294 عسكريا أوكرانيا خلال 24 ساعة في مقاطعة كورسك، مشيرة إلى أن خسائر القوات الأوكرانية هناك بلغت 50120 فردا، ومئات الدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية الأخرى.