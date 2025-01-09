وقال البيان "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 15 طائرة مسيرة، منها خمس طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وتسع فوق أراضي مقاطعة كراسنودار".

خسائر فادحة للقوات الأوكرانية في كورسك

من ناحية ثانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، أن الجيش الروسي يواصل تقدمه في مقاطعة كورسك الروسية، ويكبد قوات نظام كييف خسائر جسيمة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من قوات مجموعة الشمال الروسية واصلت عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق عدة من كورسك.

وأضاف البيان: "نفذت الضربات العملياتية التكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية التابعة للقوات الروسية، هجمات على أفراد ومعدات القوات الأوكرانية، في مناطق عدة بمقاطعة سومي".

وأشار إلى أن خسائر القوات الأوكرانية، خلال النهار، بلغت نحو 290 عسكريا، كما تم تدمير دبابة وناقلة جند مدرعة، و4 مركبات قتالية مدرعة و4 سيارات و3 قطع مدفعية.