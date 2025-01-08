وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي بمنتجعه في ولاية فلوريدا، عبر ترامب عن أسفه لأنه لن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل تنصيبه.

وحمل ترامب الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته جو بايدن، مسؤولية تغيير الموقف الأميركي بشأن انضمام أوكرانيا إلى الناتو.

وقال ترامب: "جزء كبير من المشكلة هو أن روسيا، لسنوات عديدة وقبل وقت طويل من بوتين، قالت لا يمكن لحلف شمال الأطلسي أن يتدخل في أوكرانيا. أصبح الأمر محفورا في الصخر".

وأضاف: "وفي مرحلة ما قال بايدن (لا. يجب أن يتمكنوا من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي). حسنا. أصبح لدى روسيا كيان يقف على عتبة بابها، ويمكنني أن أتفهم مشاعرها بشأن هذا الأمر".

وعبر أعضاء حلف شمال الأطلسي رسميا عن دعمهم لانضمام أوكرانيا منذ قمة بوخارست عام 2008، وتواصل إدارة بايدن دعم انضمام كييف في نهاية المطاف إلى الناتو، لكنها لم تتلق أي دعوة رسمية بعد للانضمام إلى التكتل العسكري.