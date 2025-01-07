كما طلب ترامب من المحكمة إسقاط القضية قبل صدور الحكم فيها يوم الجمعة.

يأتي ذلك بعدما أُحبطت محاولة ترامب، يوم الإثنين، لتأجيل جلسة النطق بالحكم إلى أجل غير مسمى.

وأمر القاضي خوان ميرشان في مانهاتن بالمضي قدما في جلسة النطق بالحكم يوم الجمعة كما هو مقرر، رافضا دفوع محاميي ترامب الذين طالبوا بتأجيلها أثناء تقديمهم طلبا لمحكمة الاستئناف لإلغاء قراره بالإبقاء على الإدانة.

وسيتم النطق بالحكم على ترامب قبل أكثر من أسبوع بقليل من حفل تنصيبه لولاية ثانية.

وأبلغ محامو ترامب القاضي ميرشان بأنه إذا عُقدت جلسة النطق بالحكم، فسيحضرها عبر الفيديو بدلا من الحضور شخصيا، حيث منحه القاضي هذا الخيار نظرا لمتطلبات عملية الانتقال الرئاسي.

وكان القاضي ميرشان قد رفض، يوم الجمعة الماضي، محاولة ترامب إلغاء الحكم بسبب عودته الوشيكة إلى البيت الأبيض، لكنه أشار إلى أنه من غير المرجح أن يفرض على ترامب أي عقوبة بالسجن على إدانته بـ34 تهمة جنائية بتزوير السجلات التجارية.

وشملت التهم ما يُزعم بأنه مخطط لإخفاء مبلغ مالي تم دفعه للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز مقابل صمتها، في الأسابيع الأخيرة من الحملة الانتخابية الأولى لترامب عام 2016.

وتم دفع هذا المبلغ لدانيالز مقابل منعها من نشر ادعاءات بأنها كانت على علاقة بترامب المتزوج قبل سنوات.

ويقول الرئيس المنتخب ترامب إن روايتها كاذبة، وإنه لم يرتكب أي خطأ.