وقالت وكالة الأنباء الرسمية "شينخوا" إن ما لا يقل عن 188 شخصا أصيبوا في التبت على الجانب الصيني من الحدود.

وتعرض أكثر من ألف منزل للتدمير في المنطقة القاحلة والنائية، حسبما أفاد تلفزيون الصين المركزي الحكومي.

وفي مقطع الفيديو نشره التليفزيون، ظهرت أنقاض مبعثرة في الشوارع وسيارات مدمرة.

وشعر الناس في شمال شرق نيبال بالزلزال بشدة، لكن لم ترد تقارير أولية عن إصابات أو أضرار، حسبما أفاد المركز الوطني لعمليات الطوارئ في البلاد.