من جهتها، قدّرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قوة الزلزال بـ7.1 درجة.

وشعر بالزلزال سكّان أماكن بعيدة مثل كاتماندو عاصمة النيبال.

وقالت القناة التلفزيونية الصينية الرسمية "سي سي تي في" إنّ "الهزّات الأرضية كانت قوية جدا في منطقة دينغري وما حولها وقد انهار العديد من المباني بالقرب من مركز الزلزال".

وبحسب وكالة "شينخوا" فقد تفقّدت السلطات المحلية مختلف البلديات في الكانتون "لتقييم تداعيات الزلزال".

ويقع هذا الكانتون في إقليم التبت على ارتفاعات شاهقة، ويبلغ عدد سكّانه حوالي 62000 نسمة ولا يبعد كثيرا عن الجانب الصيني من جبل "إيفرست".

وعلى الرّغم من أنّ الزلازل شائعة في هذه المنطقة، إلا أنّ زلزال الثلاثاء هو أقوى زلزال يتمّ تسجيله منذ 5 سنوات في دائرة شعاعها 200 كيلومتر، بحسب ما مركز رصد الزلازل الصيني.