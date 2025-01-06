وقال قائد القوات البرية الأوكرانية ميخايلو دراباتي في تصريحات لوسائل إعلام بينها وكالة فرانس برس في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا: "في منطقة كورسك نحن نكبّدهم خسائر".

من جهتها، ذكرت روسيا الإثنين أن قواتها حققت مكاسب مهمة في شرق أوكرانيا وما زالت تصد هجوما جديدا داخل منطقة كورسك في غرب روسيا، حيث تدور معارك ضارية لليوم الثاني.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها سيطرت على بلدة كوراخوف التي تبعد 32 كيلومترا جنوبي بوكروفسك وهي مركز لوجستي أوكراني تتقدم القوات الروسية نحوه منذ أشهر.

وأوضحت أن السيطرة على كوراخوف التي ظلت صامدة لأسابيع كثيرة، ستمكن القوات الروسية من تسريع وتيرة تقدمها في منطقة دونيتسك الأوكرانية.

وأضافت أنها سيطرت أيضا على تجمع داشينسكي السكني الذي يبعد خمسة أميال عن بوكروفسك.

ويخوض الجانبان معارك لتحسين مواقعهما في ساحة المعركة قبل تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة في 20 يناير. وكان ترامب قد تعهد بإنهاء الحرب الدائرة منذ نحو ثلاث سنوات.

والإنجاز الرئيسي الذي حققته أوكرانيا خلال الأشهر الخمسة الماضية من القتال هو الاستيلاء على أراض داخل منطقة كورسك الروسية والاحتفاظ بها، وهو ما قد يشكل ورقة مساومة في محادثات السلام المحتملة.