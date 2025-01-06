وقرر الرئيس الديمقراطي الذي سيسلم السلطة في 20 يناير لخلفه الجمهوري، بحسب بيان منع عمليات التنقيب الجديدة في منطقة بحرية تبلغ مساحتها أكثر من 2,5 مليون كيلومتر مربع.

وسيطبّق الحظر غير المحدد زمنيا على طول الساحل الأطلسي للولايات المتحدة وساحل المحيط الهادئ، في شرق خليج المكسيك وقبالة سواحل ألاسكا في مضيق بيرينغ.

وأكد خلال حديث إذاعي الإثنين أنه قرار يعتزم الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي سيتولى منصبه في 20 يناير، إلغاءه "على الفور".

وقال بايدن: "حان الوقت لحماية هذه السواحل من أجل أطفالنا وأحفادنا".

وتابع: "من الواضح بالنسبة لي أن حجم الوقود الأحفوري الضئيل نسبيا في المناطق المحمية لا يبرر المخاطر على البيئة والصحة العامة والاقتصاد التي ستشكلها الامتيازات الجديدة وعمليات الحفر الجديدة".

وتابع: "ليس علينا الاختيار بين حماية البيئة وتنمية اقتصادنا؛ أو بين الحفاظ على محيطاتنا وسواحلنا والغذاء الذي تنتجه، والحفاظ على أسعار الطاقة منخفضة. هذه خيارات زائفة".