وذكر البيان أن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام صاروخين موجهين من طراز "كيه إتش-59" و128 طائرة مسيرة من طراز شاهد وطرازات أخرى، تم إطلاقها من مناطق بريانسك وميلروفو وأوريول وكورسك وبريمورسكو-أختارسك الروسية، وفقا لوكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي والطيران ووحدات الحرب الإلكترونية وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وذكر أنه بحلول الساعة 9:00 صباح الإثنين، أسقطت القوات الأوكرانية صاروخين موجهين من طراز "كيه إتش-59" و79 طائرة مسيرة من طراز شاهد وطرازات أخرى فوق مناطق ميكولايف، وبولتافا، وسومي، وخاركيف، وكييف، وتشرنيهيف، وتشيركاسي، ودنيبرو، وجيتومير، وكيروفوهراد وفينيتسا".

وأضاف البيان أنه تم إسقاط 49 طائرة مسيرة خداعية في المنطقة دون أن تسفر عن وقوع أضرار على الأرض.

وأشارت القوات الجوية الأوكرانية، في البيان، إلى أن أضرارا لحقت بمباني الشركات والمؤسسات والمنازل الخاصة جراء حطام الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها في مناطق تشيرنيغوف وسومي وتشيركاسي وبولتافا وكييف.