وتكبدت أوكرانيا أكبر خسائرها من الأراضي في نوفمبر الماضي، حيث سيطرت القوات الروسية على 610 كيلومترات مربعة، بما يعادل نحو 20 كيلومترا مربعا يوميا، حسبما ذكرت مدونة "ميليتارني" العسكرية الأوكرانية، نقلا عن مدونة "ديب ستيت" العسكرية لخرائط العمليات العسكرية.

وقالت التقارير إن الخسائر التي تكبدتها أوكرانيا في عام 2024 كانت أضعاف خسائرها في عام 2023.

وليس هناك تأكيد رسمي لهذه البيانات.

وفي منتصف ديسمبر الماضي، قدرت قناة "يو أيه ور إنفوغرافيكس" الأوكرانية على تطبيق "تلغرام" أن القوات الروسية سيطرت على أكثر من 2800 كيلومتر مربع منذ بداية عام 2024.

ومع ذلك، ذكرت تقارير أن كييف خسرت أيضا 510 كيلومترات مربعة إضافية في ديسمبر الماضي.

وجدير بالذكر أن خسائر أوكرانيا من الأراضي زادت بشكل كبير بعدما شنت هجوما خلال الصيف حيث توغلت في منطقة كورسك غربي روسيا.