وتأتي هذه الزيارة قبيل وصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى روما في 9 يناير المقبل في زيارة رسمية إلى إيطاليا والفاتيكان.

تعد زيارة ميلوني واحدة من أولى الزيارات التي قام بها قادة دول إلى مقر ترامب في فلوريدا منذ انتخابه، وتسلط الضوء على العلاقات الجيدة بين رئيسة الحكومة الإيطالية والرئيس المنتخب.

وحسب "نيويورك تايمز" فإن هذه الزيارة تعزز الآمال بين مؤيدي ميلوني في أن تصبح حليفا رئيسيا لترامب في أوروبا.

ومن المتوقع أن يكون الاجتماع قد تناول عددا من القضايا، أبرزها التوترات بين ترامب وقادة دول أوروبية أخرى، فضلا عن التهديدات المتعلقة بتقليص الدعم الأميركي لبعض دول حلف الناتو وأوكرانيا في حربها ضد روسيا.

كما يحتمل أن يكون الاجتماع قد تطرق إلى قضية احتجاز الصحفية الإيطالية سيسيليا سالا في إيران، والعملية التي تمت بعد أيام قليلة من قيام إيطاليا باعتقال إيراني بناء على طلب واشنطن بتهمة تقديم مكونات طائرات مسيرة لحرس الثورة الإيراني.

وتأمل ميلوني، التي تتمتع بعلاقة جيدة مع الملياردير إيلون ماسك، أن يعزز هذا اللقاء مكانتها الدولية، خاصة مع سعيها لتعزيز الدور الإيطالي على الساحة العالمية.