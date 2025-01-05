وقالت هيئة البث العامة الإسرائيلية إن الجندي الإسرائيلي "هرب" من البرازيل بعد أن أصدرت السلطات القضائية البرازيلية أمرا عاجلا بتوقيفه والتحقيق معه بتهم تتعلق بارتكابه جرائم حرب في غزة، وبناء على شكوى جنائية تقدمت بها مؤسسة حقوقية.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن عائلة الجندي المطلوب، أنه ليس معتقلا.

وكانت الشرطة البرازيلية فتحت تحقيقا ضد الجندي الإسرائيلي، الذي توجه إلى البرازيل في إجازة، بعد تقديم شكوى ضده بالتورط في "جرائم حرب"، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وجاء قرار القاضي بفتح التحقيق بعد شكوى قدمتها مؤسسة "هند رجب"، التي تحمل اسم طفلة فلسطينية قتلت في قطاع غزة وتعمل على متابعة الإجراءات القانونية ضد جنود الجيش الإسرائيلي المتهمين بارتكاب "جرائم حرب في فلسطين".

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن السلطات البرازيلية اتخاذ إجراءات بعد الشكوى التي قدمتها المؤسسة ضد الجندي الذي وصل إلى البلاد كسائح قبل أسبوع.

وجاء في الشكوى أن الجندي الإسرائيلي كان جزءا من حملة واسعة تشكل "إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية" وفقا للقانون الدولي.