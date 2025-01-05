وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة المالية في بيان، إنها نفذت عملية دقيقة الجمعة، أسفرت عن "اعتقال القيادي محمد ولد أركحيل"، المعروف بلقب "أبو رقية"، وأيضا "أبو حاش".

وأضاف البيان أن القوات المالية استطاعت خلال العملية "تحييد عدد من مقاتلي التنظيم، وضبط كميات كبيرة من الأسلحة بينها مكونات لتصنيع العبوات الناسفة".

وأشار إلى أن "أبو رقية" مطلوب منذ فترة طويلة، لـ"دوره المحوري في تنسيق العديد من الفظائع الجماعية والانتهاكات ضد السكان في منطقتي ميناكا وغاو".

وتواجه مالي اضطرابات كبيرة منذ عام 2012، بسبب المسلحين المرتبطين بتنظيمي القاعدة و"داعش"، وكذلك العصابات الإجرامية المحلية والمهربين.

وقطع الحكام العسكريون للبلاد علاقاتهم مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، وتحولوا، عسكريا وسياسيا، باتجاه روسيا.