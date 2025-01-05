وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أنه من المتوقع أن تشهد البلاد العديد من الاضطرابات، مثل تعطل المركبات على الطرق، وتأجيل أو إلغاء رحلات القطارات والطائرات، وانقطاع التيار الكهربائي، في ظل استمرار الأحوال الجوية الشتوية لمدة أسبوع.

وبحسب مكتب الأرصاد الجوية، فإن هناك أيضا "فرصة جيدة" لأن تتعرض المناطق الريفية للعزلة بسبب الطقس القاسي، مع توقع تساقط ثلوج يصل إلى مستوى 30 سنتيمترا في بعض المناطق.

وقد يصدر المزيد من تحذيرات الطقس في الأيام القليلة المقبلة.