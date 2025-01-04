وقد شارك في حمل نعش الرئيس الأسبق عدد من عملاء جهاز الخدمة السرية، السابقين، الذين رافقوا كارتر خلال فترة رئاسته. حسب شبكة "أي بي سي نيوز" الأميركية.

وفي مشهد اعتبر تجسيدا لمعاني الوفاء والإخلاص، حرص حراس كارتر على الإمساك بالنعش بأيد ثابتة أثناء نقله من مركز فويب سامتر الطبي إلى السيارة التي كانت في الانتظار، كما حرصوا بعد ذلك على إبقاء أيديهم ممسكة بالسيارة وهي تغادر ببطء، رغم كبر سنهم.

وقد مر الموكب الجنائزي، الذي انطلق من المركز بالقرب من منزل كارتر في مسقط رأسه بمدينة بلينز، قبل أن يتجه إلى أتلانتا لإقامة مراسم تكريمية في وقت لاحق من يوم السبت المقبل.

كما تجمع عدد من المواطنين حاملين الأعلام الأمريكية على طول مسار الموكب في وسط مدينة بلينز، بالقرب من محطة القطار التاريخية حيث أدار كارتر حملته الرئاسية.

وتوفي كارتر في منزله بمدينة بلينز في 29 ديسمبر عن عمر يناهز 100 عام.