ووصل أفراد عائلة الرئيس الأسبق كارتر إلى مركز فيبي سامتر الطبي لمرافقة جثمانه من بلدته بلينز، جورجيا، إلى مدينة أتلانتا.

وتتضمن الجنازة الوطنية سلسلة من الفعاليات تمتد على مدار ستة أيام، تتيح لسكان جورجيا وجميع الأمريكيين فرصة لتقديم احترامهم للرئيس الـ39 للولايات المتحدة، الذي يعد الوحيد الذي ينحدر من ولاية جورجيا.

عملاء الخدمة السرية الحاليون والسابقون، الذين وفروا الحماية لكارتر منذ توليه منصبه، قاموا بدور حاملي النعش، حيث حملوا جثمان الرئيس الأسبق من المركز الطبي إلى العربة التي تنتظر نقله.

ورافق العملاء العربة بجانبها، واضعين أيديهم عليها بينما غادرت المركبة ببطء المركز الطبي. وبعد مغادرة المركز، سيمر الموكب بجانب منزل كارتر الذي قضى فيه طفولته في بلدة بلينز المجاورة.

ومن المقرر أن يتم نقل الجثمان لاحقًا إلى أتلانتا، حيث ستُقام مراسم تكريمية يوم السبت بعد الظهر.