وأضافت الوزارة أن المحققين انتشلوا أحد محركي الطائرة ويعتزمون انتشال الآخر اليوم مع فحص ذيل الطائرة وأجهزة هبوطها في موقع الحادث.

وقالت إنها ستطالب بإجراءات تصحيحية فورية إذا توصلت إلى وجود مشكلات بينما تجري فحوصا لكل الطائرات بوينغ 737-800 التي تشغلها الخطوط الجوية الكورية.

وكان نائب وزير النقل لشؤون الطيران المدني جو جونغ-وان أعلن، في إفادة صحفية الخميس، عن اكتمال عملية تحويل البيانات من مسجل الصوت في قمرة قيادة الطائرة إلى ملفات صوتية، ما قد يوفر معلومات مهمة عما جرى في الدقائق الأخيرة من الرحلة.

وذكرت شرطة جولا الجنوبية في بيان لوسائل الإعلام أن محققين من الشرطة قاموا بتفتيش مكاتب الشركة المشغلة للمطار وهيئة الطيران التابعة لوزارة النقل في موان بجنوب غرب البلاد، بالإضافة إلى مكتب شركة "جيجو إير" في سول.

وقال مسؤول من الشرطة لوكالة رويترز إن المحققين يعتزمون مصادرة وثائق ومواد تتعلق بتشغيل الطائرة وصيانتها، وكذلك تشغيل مرافق المطار.

يشار إلى أن أسئلة خبراء السلامة الجوية ركزت، في وقت سابق، على سبب انفجار الطائرة بعد اصطدامها بالجدار المصمم لدعم أجهزة الاستشعار وتحديد المواقع التي تعمل على توجيه الطائرة عند الهبوط، وقالوا إنه كان شديد الصلابة وقريباً جداً من نهاية المدرج.

ولا يزال من غير الواضح سبب عدم نزول عجلات الهبوط بالطائرة وما الذي دفع الطيار إلى التسرع على ما يبدو في القيام بمحاولة ثانية للهبوط بعد إبلاغ مراقبة الحركة الجوية أن الطائرة اصطدمت بسرب طيور وإعلانه حالة الطوارئ.

الجدير بالذكر أن حادث تحطم الطائرة التابعة لشركة "جيجو إير" أسفر عن مقتل 179 شخصاً في أسوأ كارثة جوية تشهدها كوريا الجنوبية على أراضيها.

وهبطت الطائرة، القادمة من بانكوك إلى مطار موان الكوري الجنوبي، بشكل غير سليم على مدرج المطار واصطدمت بجدار قبل أن تنفجر وتتحول إلى كرة من اللهب.