ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، السبت، أن زلزالا بلغت شدته 5.8 درجة ضرب إثيوبيا، السبت.
وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.
يأتي الزلزال عقب سلسلة من الزلازل الأقل شدة التي هزت إثيوبيا في الأيام القليلة الماضية.
وكالات - أبوظبي
ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، السبت، أن زلزالا بلغت شدته 5.8 درجة ضرب إثيوبيا، السبت.
وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.
يأتي الزلزال عقب سلسلة من الزلازل الأقل شدة التي هزت إثيوبيا في الأيام القليلة الماضية.
وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.
يأتي الزلزال عقب سلسلة من الزلازل الأقل شدة التي هزت إثيوبيا في الأيام القليلة الماضية.