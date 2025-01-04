وأشار القاضي خوان ميرشان، الذي ترأس محاكمة ترامب، في قرار كتابي إلى أنه سيحكم على الرئيس السابق والمستقبلي بما يعرف باسم "الإفراج المشروط".

وبموجب هذا الإفراج المشروط، يتم إسقاط القضية إذا لم يرتكب المدعى عليه ما يؤدي إلى اعتقاله مجددا.

وفي مايو الماضي، دين ترامب بارتكاب 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية.

وشملت التهم ما يُزعم بأنه مخطط لإخفاء مبلغ مالي تم دفعه للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز مقابل صمتها، في الأسابيع الأخيرة من الحملة الانتخابية الأولى لترامب عام 2016.

وتم دفع هذا المبلغ لدانيالز مقابل منعها من نشر إدعاءات بأنها كانت على علاقة بترامب المتزوج قبل سنوات.

ويقول الرئيس المنتخب إن روايتها كاذبة، وإنه لم يرتكب أي خطأ.