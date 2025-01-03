وقال شولتس خلال زيارة لفرقة الإطفاء المحلية في ضاحية كلاينماشنو في برلين: "ينبغي أن تكون لدينا قواعد واضحة بشأن الألعاب النارية التي يمكن استخدامها واتخاذ إجراءات صارمة ضد جميع من لا يمتثلون للقانون.. هذه هي الطريقة الصحيحة لنستمر".

ودعت إيريس سبرانغر، وزيرة الداخلية في برلين، إلى فرض قيود جديدة كبيرة على مستوى البلاد على استخدام الألعاب النارية من شأنها أن تسمح للحكومات المحلية بالحد من عمليات التفجير في "مناطق تصاريح تصاريح الألعاب النارية " المخصصة على وجه التحديد.

وقال متحدث باسم وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه شولتس في برلين الجمعة، إن فيزر تواصل الضغط من أجل فرض لوائح أكثر صرامة ومناطق خالية من الألعاب النارية لكنها تعارض حظرا عاما على الألعاب النارية.

وكان أكثر من ربع مليون ألماني وقعوا على عريضة على الإنترنت، تطالب بحظر كامل على الألعاب النارية بجميع أنحاء البلاد، للاستخدام الخاص، بعد ليلة رأس السنة الجديدة التي شابها سقوط قتلى وجرحى.

وبحلول ظهر الجمعة، كان حوالي 270 ألف شخص قد أيدوا العريضة، التي أطلقها فرع برلين لاتحاد الشرطة الألماني، قبل عامين.

وقال متحدث باسم الشرطة: "بحلول 30 ديسمبر الماضي، كان لدينا حوالي 90 ألف توقيع"، مضيفا أن الرقم ارتفع بعد ذلك، بشكل حاد مع مطلع العام.

وكان خمسة أشخاص على الأقل قد لقوا حتفهم وأصيب العشرات، خلال احتفالات رأس السنة الجديدة في ألمانيا، حيث يمكن شراء الألعاب النارية، على عكس الكثير من الدول الأخرى، في الأيام التي تسبق ليلة رأس السنة للاستخدام الخاص.