وذكر الدبلوماسي الروسي خلال مقابلة أذاعها التلفزيون الرسمي الروسي أنه "إذا تم إصلاح المجلس، فلن تصبح بعض الدول أعضاء دائمين مطلقا، حتى لو كانت تطمح إلى ذلك".

وأضاف: "نحن نتحدث بشكل خاص عن ألمانيا واليابان".

وتستمر المناقشات حول إصلاح مجلس الأمن منذ سنوات داخل الأمم المتحدة.

وتأمل الهند ودول أفريقية في المقام الأول في الحصول على مقعد دائم في المجلس، ومع ذلك، تسعى الحكومة الألمانية أيضا منذ فترة طويلة إلى تحقيق ذلك، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وكانت روسيا تعتبر لفترة من الوقت مؤيدا محتملا لمثل هذا الإصلاح، لكن التوترات بين موسكو والغرب تصاعدت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، في أعقاب العمليات العسكرية التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا.