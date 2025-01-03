وكثّفت القوات الروسية ضرباتها الجوية في أنحاء أوكرانيا خلال الأسابيع الأولى من فصل الشتاء، بما في ذلك هجوم بطائرة مسيّرة في يوم رأس السنة استهدف وسط كييف وتسبب بمقتل شخصين.

وقال ميكولا كلاشنيك، مسؤول منطقة كييف المحيطة بالعاصمة على وسائل التواصل الاجتماعي الجمعة: "قُتل شخص وأصيب أربعة في هجوم جوي للعدو على منطقة كييف".

وأشار إلى أن سائق شاحنة قتل بعدما أصيب بحطام مسيّرة روسية تم إسقاطها.

وسقط حطام على منزل مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص، من بينهم فتى يبلغ 16 عاما ووالده.

وقال سلاح الجو الأوكراني إن روسيا أطلقت 93 طائرة مسيرة خلال الليل، مشيرا إلى أن 86 منها أسقطت أو "فُقدت"، أي أنها أسقطت أو تم تعطيلها بأجهزة اعتراض إلكترونية.

من جهته، قال رئيس بلدية المدينة إن طائرات مسيرة أسقطت أيضا فوق منطقتين في كييف، لكن لم تسجل إصابات.