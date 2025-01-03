وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن الجندي السابق في الجيش شمس الدين جبار الذي دهس بشاحنة حشدا من المحتفلين برأس السنة الجديدة كان قد بايع تنظيم "داعش" لكنه تصرف بمفرده في الهجوم الذي قتل فيه 15 شخصا على الأقل.

وقتل جبار وهو من تكساس ويبلغ من العمر 42 عاما وخدم في الجيش الأميركي بالرصاص في مكان الحادث بعد إطلاق النار على الشرطة.

وقاد جبار سيارته من هيوستن إلى نيو أورليانز في 31 ديسمبر ونشر خمسة مقاطع مصورة على فيسبوك بين الساعة 1:29 و3:02 بالتوقيت المحلي من صباح يوم الهجوم، قال فيها إنه يدعم تنظيم "داعش" الذي لديه مقاتلون في العراق وسوريا.

وأفاد كريستوفر رايا نائب مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي في مؤتمر صحفي إن جبار قال في المقطع الأول إنه خطط في السابق لإيذاء عائلته وأصدقائه، وبأنه انضم إلى "داعش" قبل حلول الصيف الماضي.

ووفق رايا فإن "إف بي آي" ما زال يحقق في "طريق جبار نحو التطرف"، لكن الأدلة التي خضعت للمراجعة حتى الآن تظهر أنه كان يستلهم بوضوح نهج "داعش".

من جانبه، قال ديفيد سكوت، مساعد مدير قسم مكافحة الإرهاب في مكتب التحقيقات لأعضاء مجلس النواب إن جبار لم يكن على أي قائمة مراقبة حكومية، ولم يجد المكتب أي دليل على أنه تلقى توجيهات من أي فرد أو جماعة أجنبية.

وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه ليس هناك صلة فيما يبدو بين الهجوم في نيو أورليانز والحادث الذي وقع في لاس فيغاس في نفس اليوم حيث انفجرت شاحنة تسلا "سايبر تراك" محملة بعبوات من البنزين وألعاب نارية وتحولت إلى كرة من اللهب أمام فندق ترامب الدولي، وذلك قبل أسابيع من عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير.

وقالت شرطة لاس فيغاس إن سائق سيارة "تسلا"، وهو جندي في الخدمة بالجيش الأميركي، أطلق النار على نفسه قبل لحظات من الانفجار.

وعززت السلطات في مدن أميركية أخرى الإجراءات الأمنية في أماكن تتضمن برج ترامب وتايمز سكوير في مدينة نيويورك، وأضافت أنه لا توجد تهديدات فورية.

وأوضحت الشرطة في واشنطن أيضا أنها عززت تواجدها، حيث تستضيف العاصمة الأميركية ثلاثة أحداث رئيسية هذا الشهر وهي تصديق الكونغرس في السادس من يناير على فوز الرئيس ترامب بالانتخابات الرئاسية، ومراسم تشييع جثمان الرئيس السابق جيمي كارتر في التاسع من يناير، وحفل تنصيب ترامب في 20 من يناير.