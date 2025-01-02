وقال إن تحقيقا يجرى في الواقعة التي حدثت في ملهى ليلي مساء يوم الثلاثاء.

وعبر مستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي عن صدمتهم من الواقعة وشاركوا صورا تظهر انتشار الشرطة في الموقع.

وصدمت شاحنة حشدا في أحد الشوارع المزدحمة في نيو أورليانز في وقت مبكر من أول أيام العام الجديد، ما أسفر عن مقتل 15.

كما انفجرت شاحنة من تصنيع شركة تسلا أمام فندق مملوك للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في لاس فيغاس، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 7

وتبذل السلطات جهودا حثيثة لتعقب عدد من المشتبه بهم فيما يتعلق بواقعتي نيو أورليانز ولاس فيغاس، كما تحقق في احتمال وجود دوافع إرهابية.