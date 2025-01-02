وأفاد مسؤولو شرطة مدينة لاس فيغاس وإدارة إطفاء مقاطعة كلارك كاونتي، في مؤتمر صحفي، بأن شخصا لقى حتفه داخل السيارة وأنهم يعملون على إخراج الجثة.

وأصيب 7 أشخاص آخرون كانوا بالقرب من موقع الحادث بجروح طفيفة، وتم نقلهم إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وقالت متحدثة باسم المقاطعة في بيان إن الحريق نشب في مرآب السيارات التابع لفندق ترامب إنترناشونال هوتيل وتم الإبلاغ عنه في الساعة 08:40 صباحا بالتوقيت المحلي.

وصرّح جيريمي شوارتز، القائم بأعمال العميل الخاص المكلف بمكتب مكتب التحقيقات الفيدرالي في لاس فيغاس، في المؤتمر الصحفي: "أعلم أن لديكم الكثير من الأسئلة. ونحن لا نملك الكثير من الإجابات".

وأشار إريك ترامب، نجل الرئيس المنتخب دونالد ترامب ونائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترامب، إلى الحادث عبر منصة إكس، وأشاد بإدارة الإطفاء وقوات إنفاذ القانون المحلية "على رد فعلهم السريع واحترافيتهم".

ويقع الفندق، المؤلف من 64 طابقا، قبالة شارع ستريب الشهير في لاس فيغاس مباشرة وفي الناحية المقابلة من مركز تسوق "فاشون شو لاس فيغاس".

وعلّق إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لتسلا على الحادث عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" قائلا: "يقوم فريق تسلا بأكمله بالتحقيق في هذا الأمر بالوقت الحالي. سيتم نشر المزيد من المعلومات بمجرد أن نعرف أي شيء. لم نر شيئا مثل هذا من قبل".