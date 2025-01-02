وقالت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية إن "إن بي سي نيوز" حصلت على صورة لشمس الدين جبار، المشتبه بتنفيذه عملية الدهس في مدينة نيو أورليانز.

وعثر المحققون في نيو أورلينز الأربعاء على قنبلتين يدويتين في أعقاب الهجوم الدامي بشاحنة على حشد من المحتفلين برأس السنة في الحي الفرنسي في المدينة، حسبما أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي".

وقالت أليثيا دانكن العميلة الخاصة في "إف بي آي" في مؤتمر صحافي: "حتى الآن، تمّ العثور على قنبلتين يدويتين وتمّ تفكيكهما".

وقُتل 15 شخصا وأصيب 35 آخرون الأربعاء عندما دهست شاحنة صغيرة مجموعة من الأشخاص المتجمّعين في الحي السياحي، وفتح مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقا في "عمل إرهابي".

وأفاد مكتب التحقيقات الفدرالي أيضا بأنه تم العثور على راية تنظيم "داعش" في مركبة منفّذ عملية الدهس، مؤكدا أنه مواطن أميركي يدعى شمس الدين جبار.

وقال "إف بي آي" إن المشتبه به قتل خلال مواجهة مع الشرطة.