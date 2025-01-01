وقالت المسؤولة في الشرطة آن كيركباتريك خلال مؤتمر صحفي عقب الهجوم الذي أوقع 10 قتلى على الأقل، إن السائق "كان عازما بشدة على التسبب في مجزرة".

وأشارت إلى أنه أطلق النار من سيارته على شرطيين متسببا بإصابة اثنين منهما حالتهما مستقرة.

وذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي أن المحققين عثروا على عبوة ناسفة بدائية الصنع في موقع عملية الدهس.

وقالت أليثيا دنكان من الإف بي آي خلال مؤتمر صحفي بعد الهجوم: "نعمل على التأكد مما إذا كانت هذه العبوة قابلة للاستخدام أم لا".

ولم تحدد هيئة الطوارئ وقت الهجوم، لكن من المؤكد أن المنطقة كانت مكتظة بالأشخاص الذين كانوا يحتفلون بليلة رأس السنة في الحي التاريخي الشهير المعروف بـ"الحي الفرنسي".

ونقلت شبكة "سي بي إس نيوز" عن شهود قولهم إن شاحنة تسير "بسرعة كبيرة" صدمت الحشد قبل أن يقفز سائقها ويبدأ في إطلاق النار، ما دفع الشرطة إلى الرد.

ماذا حدث؟