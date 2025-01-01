وقالت الشرطة إنه على الرغم من الاعتقالات، فإن الليلة كانت ناجحة بشكل عام بالنسبة للمدينة.

وقال متحدث باسم الشرطة إن معظم الاعتقالات تتعلق بانتهاكات القوانين المتعلقة باستخدام الألعاب النارية أو الأسلحة.

تجدر الإشارة إلى أن الألعاب النارية محظور إطلاقها في شوارع معينة ولا يُسمح بإشعالها في برلين إلا في ليلة رأس السنة من الساعة السادسة مساء حتى صباح رأس السنة في الساعة السابعة صباحا (التوقيت المحلي).

ويواجه المخالفون غرامات تصل إلى 10 لاف يورو.

وأصيب 13 فرد شرطة خلال الليل، وخضع أحدهم لعملية جراحية بعد أن أصيب على الأرجح بألعاب نارية غير مرخصة، حسبما ذكرت الشرطة.

وتم نشر نحو 4 لاف فرد شرطة في سيارات دورية أو في الشوارع لتأمين الاحتفالات بالعاصمة.

وقال متحدث آخر باسم الشرطة في مقطع فيديو نُشر على موقع "إكس" إنه لم تكن هناك أعمال عنف كبيرة، مضيفا أن الشرطة تولت حماية رجال الإطفاء أثناء العمليات.

من جانب آخر، لقي شاب (24 عاما) حتفه إثر إصابته بجروح أثناء تعامله مع ألعاب نارية في بلدة جيزسكه الألمانية.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن الحادث وقع قبل مطلع العام الجاري، مضيفة أنه وفقا للتحقيقات الأولية، تشير قوة الانفجار إلى أن الألعاب النارية كانت غير مرخصة.

وتم إبلاغ الشرطة وخدمات الطوارئ بالحادث الساعة 10:40 مساء الثلاثاء.

ووفقا للبيانات الأولية، كان هناك احتفال عائلي برأس السنة في منطقة بضواحي البلدة، وقام هناك بعض ضيوف الحفل بإطلاق ألعاب نارية ثم وقع الانفجار.

ولم يصب أشخاص آخرين في الحادث، فيما بدأت الشرطة الجنائية التحقيقات.