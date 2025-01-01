وفي بكين، أقيمت احتفالات في مصنع سابق للصلب يقع عن الضواحي الغربية للمدينة، بينما تجمعت حشود في شنغهاي لمشاهدة عروض ضوئية على طول ممشى النهر الشهير عالميا ومواقع أخرى.

واستضافت منطقة هونغ كونغ الإدارية الصينية الخاصة عرضا كبيرا للألعاب النارية فوق ميناء فيكتوريا.

ولا يتم الاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة على نطاق واسع في الصين كما هو الحال في أي مكان آخر، حيث يُنظر إلى السنة الصينية الجديدة، المستندة إلى التقويم القمري، على أنها أكثر أهمية بكثير.

وسوف تحل السنة الصينية الجديدة يوم 29 يناير في عام 2025.

وفي تايوان، أقيم عرض للألعاب النارية لمدة ست دقائق أمام آلاف المتفرجين في مبنى تايبيه 101، أحد المعالم البارزة في البلاد، والذي يبلغ ارتفاعه 509 أمتار.

وقال منظمون إن العرض تضمن لأول مرة عرضا ضوئيا.

وفي وقت سابق، رحبت كيريتيماتي، وهي جزيرة مرجانية في المحيط الهادئ يقطنها حوالي 5 آلاف شخص، بالعام الجديد، ودائما ما تكون أول مكان مأهول بالسكان يبدأ العام الجديد.

وكان أول مركز دولي رئيسي يرحب بالعام الجديد، أوكلاند، وهي أكبر مدينة في نيوزيلندا، حيث احتفلت بالعام الجديد في منتصف الليل (1100 بتوقيت غرينتش الثلاثاء) قبل ساعتين من سيدني.