وفي رسالة موجهة إلى قادة لجنة البنوك والإسكان والشؤون الحضرية بمجلس الشيوخ، كتبت مساعدة وزير الخزانة للإدارة ديتي هارديكار أن "قراصنة مدعومين من دولة اخترقوا مزود خدمة للأمن السيبراني تابعا لجهة خارجية (بيوند تراست)، لتحقيق الوصول إلى الوثائق، في الثامن من ديسمبر".

وأوضحت الرسالة أن "القراصنة تمكنوا من الوصول إلى مفتاح أمني يستخدمه المزود لتأمين خدمة قائمة على السحابة الإلكترونية، تستخدم لتقديم الدعم الفني عن بعد لمستخدمي مكاتب وزارة الخزانة".

وأضافت: "بفضل الوصول إلى المفتاح المسروق، تمكن المهاجم من تجاوز إجراءات الأمان الخاصة بالخدمة، والوصول عن بعد إلى بعض محطات عمل المستخدمين في الوزارة، والاطلاع على بعض الوثائق غير السرية التي يحتفظ بها هؤلاء المستخدمون".

وقالت وزارة الخزانة إنها تعمل مع وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأميركية ومكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) لتحديد حجم الاختراق.

وصرح متحدث باسم وزارة الخزانة لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، أن النظام المتأثر تم فصله بسرعة عن الشبكة، مما أنهى عملية الاختراق.

وأضاف: "لا توجد أدلة تشير إلى أن الجهة المهاجمة لا تزال تمتلك إمكانية الولوج إلى أنظمة أو معلومات وزارة الخزانة".