ونقلت شبكة "فرانس إنفو" عن شركة "تيليديفيوجن دو فرانس" المشغلة للشبكة القول إن الحريق اندلع في البرج الذي يبلغ ارتفاعه 90 مترا في إحدى القرى شمال مدينة ليون، في وقت مبكر من الاثنين.

وتحدث المدير الإقليمي للشركة عن "عمل إجرامي بدون شك"، وقال المدير إن الضرر كان هائلا.

وأضاف أنه يتم بذل كل الجهود لاستعادة الاستقبال بشكل كامل خلال 24 أو 48 ساعة. وانتشر الفنيون ورجال الشرطة في مكان الحريق.

ولا تزال خلفية الحادث غير واضحة. ومع ذلك، ليست هذه المرة الأولى التي تتأثر فيها أنظمة الاتصالات بعملية تخريب، وفقا لشركة "تيليديفيوجن دو فرانس".



وفي الصيف، زعمت مجموعة من دعاة الفوضى أنها أشعلت النار في برج إرسال خلال الألعاب الأولمبية