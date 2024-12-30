واعتبرت سول الحادث أسوأ حادث طيران في كوريا الجنوبية، إذ أودت بحياة 179 شخصا، ونجا اثنان فقط.

أما الرحلة السابقة لها، فكانت كارثة رحلة الخطوط الجوية الأذربيجانية، وقالت السلطات المحلية إن طائرة ركاب تحطمت وعلى متنها 67 شخصًا في كازاخستان عشية عيد الميلاد.

وقالت وزارة الطوارئ في كازاخستان إن التقارير الأولية تشير إلى وجود 25 ناجيًا، تم نقل 22 منهم إلى المستشفى.

في يناير الماضي، اصطدمت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية اليابانية بطائرة تابعة لخفر السواحل أثناء هبوطها في طوكيو وقتل 5 من طاقمها وتم إخلاء 379 من ركابها بنجاح.

وفي الشهر نفسه، تحطمت طائرة نقل روسية في منطقة بيلغورود فقتل 74 شخصا كانوا على متنها بمن فيهم 65 أسير حرب أوكراني.

وفي يوليو، تحطمت طائرة تابعة لشركة طيران "ساوريا" النيبالية أثناء إقلاعها من مطار كاتماندو، مما أسفر عن مقتل 18 من أصل 19 شخصا كانوا على متنها.

وفي أغسطس، تحطمت طائرة تابعة لطيران "فويباس إيرياس" البرازيلية في فينيدو، ساو باولو، توفي جميع من كانوا على متنها وعددهم 61 شخصا.

الإنفوغرافيك المرفق يوضح تفاصيل كارثة الطائرة الكورية الجنوبية، وأبرز حوادث الطيران خلال العام 2024، كما يكشف بعض أكثر شركات الطيران العالمية التي تعرضت لحوادث طائرات.

كارثة "جيجو إير"

أكبر حادث طيران خلف عددا من القتلى على الإطلاق داخل كوريا الجنوبية والأسوأ لشركة طيران كورية جنوبية منذ تحطم طائرة للخطوط الجوية الكورية في جوام في 1997 والذي أودى بحياة أكثر من 200

أكبر حادث طيران خلف عددا من القتلى على الإطلاق داخل كوريا الجنوبية.

الأسوأ لشركة طيران كورية جنوبية منذ تحطم طائرة للخطوط الجوية الكورية في غوام في 1997 والذي أودى بحياة أكثر من 200.

الرحلة المنكوبة:

رحلة طيران جيجو رقم 7C 2216.

كانت طائرة بوينغ 737-800.

يبلغ عمر الطائرة 15 عاما.

متجهة من تايلاند إلى بانكوك في طريقها إلى كوريا الجنوبية.

وقع الحادث في الساعة 9.03 صباحًا بالتوقيت المحلي.

ملخص التطورات: