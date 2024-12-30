سكاي نيوز عربية رصدت الحوادث الـ12 التي تم تداولها في الإعلام، خلال شهر ديسمبر 2024:

6 ديسمبر: طائرة فلوريدا

قالت السلطات إن شخصا لقي حتفه بعد تحطم طائرة في مقاطعة إنديان ريفر، بولاية فلوريدا، يوم الجمعة 6 ديسمبر الماضي.

11 ديسمبر: طائرة تكساس

قالت السلطات الأميركية إن طائرة مروحية ذات محركين تحطمت على طريق سريع في ولاية تكساس وانشطرت إلى قسمين بعد ظهر الأربعاء 11 ديسمبر، مما أدى إلى إتلاف عدد من السيارات وإصابة أربعة ركاب تم نقلهم إلى المستشفيات.

12 ديسمبر: طائرة نيويورك

لقي شخص حتفه بعد أن تحطمت طائرة صغيرة على طريق سريع على طول الحدود بين نيويورك وكونيتيكت، مما أدى إلى إغلاق الطريق لفترة طويلة، وفقا لمصدر بالشرطة ومسؤولين.

17 ديسمبر: طائرة هاواي

تحطمت طائرة سيسنا 208 Grand Caravan تابعة لشركة Kamaka Air بعد وقت قصير من إقلاعها بالقرب من هونولولو في 17 ديسمبر، مما أسفر عن مقتل الطيارين. ووقع الحادث أثناء رحلة تعليمية، ويحقق المحققون في سبب فقدان السيطرة.

18 ديسمبر: طائرة الأرجنتين

في الأرجنتين، تجاوزت طائرة بومباردييه BD-100-1A10 Challenger 300 المدرج في مطار سان فرناندو، واصطدمت بالعقبات واشتعلت فيها النيران. قُتل الطياران في الحادث الناري.

22 ديسمبر: حادثة بابوا غينيا الجديدة

تحطمت طائرة بريتن نورمان من طراز BN-2B-26 Islander مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متنها. تم العثور على الحطام في اليوم التالي، مما دفع إلى إجراء تحقيق.

22 ديسمبر: الطائرة البرازيلية

قال مسؤولون في الدفاع المدني إن طائرة صغيرة على متنها 10 ركاب سقطت فوق متاجر في وسط مدينة جرامادو السياحية بجنوب البرازيل، الأحد 22 ديسمبر، فيما أشارت التقارير الأولية إلى عدم وجود ناجين.

وقال إدواردو ليتي حاكم ولاية ريو غراندي دو سول، التي تقع بها المدينة، في منشور على منصة إكس: "للأسف، تشير التقارير الأولية إلى عدم وجود ناجين من بين ركاب الطائرة".

وقالت السلطات إن الطائرة اصطدمت خلال سقوطها أولا بمدخنة أحد المباني ثم الطابق الثاني من منزل قبل أن تصطدم بمتجر للأثاث، وإن حطامها وصل كذلك إلى أحد النزل السكنية القريبة.

25 ديسمبر: الطائرة الأذربيجانية

الطائرة الأذربيجانية من طراز "إمبراير إس إيه 190" كانت تقل 62 راكبا وخمسة من أفراد الطاقم في رحلة من باكو عاصمة أذربيجان إلى مدينة غروزني عاصمة جمهورية الشيشان الروسية عندما غيرت مسارها للقيام بهبوط اضطراري في كازاخستان.

وقد أسفر حادث التحطم عن مقتل 38 شخصا وإنقاذ 29 آخرين.

وقالت شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية إن النتائج الأولية أظهرت أن طائرتها التي تحطمت في كازاخستان الأربعاء تعرضت "لتدخل خارجي".

29 ديسمبر: الطائرة الكورية

أفادت وكالة "يونهاب" بسقوط ما لا يقل عن 96 قتيلا في تحطم طائرة بمطار بكوريا الجنوبية، اليوم الأحد.

وقالت الوكالة إن طائرة تابعة لشركة "جيجو إير" تقل 175 راكبا و6 من طاقم الضيافة، انحرفت عن المدرج، واصطدمت بجدار في مطار موان الدولي بكوريا الجنوبية.

ونجا شخصان على الأقل أحدهما راكب والآخر من أفراد الطاقم، وفق ما أفادت فرق الإطفاء.

وتحدثت تقارير عن أن الحادث وقع بسبب تعطل في عجلات الهبوط الخاصة بالطائرة.

29 ديسمبر: الطائرة الكندية

شهد مطار "هاليفاكس الدولي" في مقاطعة نوفا سكوشيا الكندية، حادثة هبوط اضطراري مرعبة لطائرة تابعة لشركة "طيران كندا" مساء السبت، وذلك بعد تعرضها لعطل أثناء الهبوط.

وهبطت الطائرة اضطراريا في مطار "هاليفاكس الدولي" بعد تعطل عجلات الهبوط، ما تسبب في انزلاق الطائرة على طول المدرج واشتعال النيران فيها.

29 ديسمبر: الطائرة الهولندية

شهد، الأحد، انحراف طائرة هولندية عن مدرج الهبوط الخاص بها في مطار أوسلو بالنرويج.

وانحرفت الطائرة وهي من نوع بوينغ 737-800 التابعة للخطوط الملكية الهولندية عن مدرج الهبوط في مطار أوسلو تورب سناندفيورد جنوب العاصمة النرويجية بعد وقت قصير من إقلاعها.

كانت الرحلة متجهة إلى العاصمة الهولندية أمستردام لكن الرحلة عادت إلى المطار بسبب ما وصف بأنه مشكلة هيدروليكية وذلك دون وقوع إصابات في الركاب البالغ عددهم 182 شخصا.

29 ديسمبر: طائرة رأس الخيمة

تحطم طائرة خفيفة لنادي الجزيرة للرياضات الجوية‌ قبالة سواحل إمارة رأس الخيمة ووفاة قائدها ومرافقه.