وقالت "العال" في بيان، الإثنين، إن "القرار جاء بعد تحديث تقييم الوضع"، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

تأتي هذه الخطوة بعد أن أوقفت الشركة حركة الطيران من وإلى موسكو الأسبوع الماضي، مشيرة إلى "التطورات في المجال الجوي الروسي".

وربطت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" القرار بحادث طائرة أذربيجان المنكوبة، التي سقطت في كازاخستان، الأربعاء.

وقال رئيس أذربيجان إلهام علييف، الأحد، إن طائرة الركاب التي سقطت مما أودى بحياة 38 شخصا، تضررت بسبب تعرضها للاستهداف من الأرض في روسيا، مضيفا أن البعض في موسكو كذب بشأن سبب الكارثة.

والسبت اعتذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعلييف عن "الحادث المأساوي"، الذي وقع بعد تفعيل الدفاعات الجوية للتصدي لهجوم أوكراني بطائرات مسيّرة.

وقال علييف للتلفزيون الرسمي، الأحد: "أُسقطت طائرتنا عن طريق الخطأ"، مضيفا أن الطائرة تعرضت لنوع من التشويش الإلكتروني ثم لإطلاق نار في أثناء اقترابها من مدينة غروزني جنوب روسيا.