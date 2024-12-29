ولم يتم بعد التوصل إلى إجابات لتساؤلات أثارها هبوط الطائرة دون عجلات وتوقيت هبوط الطائرة ذات المحركين، وهي من طراز بوينغ 737-800، في مطار موان الدولي وما تردد حول احتمالية اصطدامها بطائر.

وأظهر مقطع فيديو بثته وسائل إعلام محلية الطائرة وهي تنزلق على المدرج دون عجلات هبوط ثم تصطدم بجدار لتتحول إلى كرة من لهب وحطام.

وقال غريغوري أليغي، خبير الطيران والمدرس السابق في أكاديمية القوات الجوية الإيطالية "في هذه المرحلة هناك أسئلة أكثر من الإجابات لدينا. لماذا كانت الطائرة تسير بهذه السرعة؟ لماذا لم تنزل عجلات الهبوط؟".

ويحقق المسؤولون في كوريا الجنوبية في أسباب تحطم طائرة الرحلة 7سي2216، بما في ذلك احتمال اصطدامها بطائر والظروف الجوية، بعد مقتل 179 من إجمالي 181 شخصا كانوا على متنها.

وقال جو يونغ وان نائب وزير النقل إن طول المدرج البالغ 2800 متر لم يكن عاملا في الحادث، وإن الجدران في نهاية المدارج مبنية وفقا لمعايير تشييد المطارات.

ولم يتسن الحصول بعد على تعقيب من المتحدث باسم شركة جيجو إير. وأحجمت شركة الطيران عن التعليق على السبب خلال المؤتمرات الصحفية، قائلة إن التحقيق جار.

وقال كريستيان بيكرت خبير سلامة الطيران والطيار في شركة "لوفتهانزا" إن الفيديو يشير إلى أنه باستثناء أنظمة عكس الدفع فإن معظم أنظمة المكابح في الطائرة لم تكن مفعلة مما تسبب في "مشكلة كبيرة" وهبوط سريع.

واستبعد أن يكون اصطدام طائر بالطائرة قد تسبب في إتلاف عجلات الهبوط في أثناء التحليق، وإذا كان ذلك قد حدث وهي على الأرض لكان من الصعب أن تقلع مرة أخرى.

وقال بيكرت: "من النادر جدا جدا عدم نزول العجلات لأن هناك أنظمة مستقلة يمكننا من خلالها إنزال العجلات بنظام بديل".

وأضاف أن التحقيق من شأنه أن يرسم صورة أكثر وضوحا.

وبموجب قواعد الطيران العالمية ستقود كوريا الجنوبية تحقيقا مدنيا مع إشراك المجلس الوطني لسلامة النقل في الولايات المتحدة حيث تم تصنيع الطائرة.

ويقول الخبراء إن حوادث الطيران عادة ما تكون ناجمة عن مزيج من العوامل وإن الأمر قد يستغرق شهورا للوصول إلى صورة كاملة لتسلسل الأحداث.

وقالت وزارة النقل في كوريا الجنوبية إنه تم العثور على مسجل بيانات الرحلة في الساعة 11:30 صباحا (0230 بتوقيت غرينتش)، أي بعد حوالي ساعتين ونصف الساعة من وقوع الحادث، كما تم العثور على مسجل صوت قمرة القيادة الساعة 02:24 مساء.

وقال مستشار الطيران الأسترالي تريفور جينسن إن من الطبيعي أن تكون خدمات الإطفاء والطوارئ جاهزة عادة في حالة هبوط الطائرة دون عجلات "لذا يبدو أنه لم يكن هناك استعداد لهذا الأمر".

كما ذكر مسؤولون أن أبراج المراقبة أصدرت تحذيرا من تحليق أسراب طيور وبعد دقائق طلب الطياران المساعدة وأبلغا عن حالة طارئة بنداء استغاثة وحاولا الهبوط، لكن لم يتضح ما إذا كانت الطائرة قد اصطدمت بطيور.

وقال جيفري توماس، رئيس تحرير (إيرلاينز نيوز) إن "اصطدام طيور بالطائرات ليس بالأمر غير المعتاد. تحدث الاصطدامات بالطيور كثيرا لكنها لا تتسبب عادة في سقوط الطائرة".

وأشار خبير سلامة الطيران الأسترالي جيفري ديل فقال إلى أن مثل هذه المحركات التي تنتجها شركة سي.إف.إم انترناشونال يمكن أن تتضرر إذا دخل سرب من الطيور داخلها، لكن ذلك لن يؤدي إلى توقف المحرك على الفور مما يمنح الطيارين بعض الوقت للتصرف.

وأوضحت الحكومة الكورية الجنوبية أن قائد الطائرة يؤدي هذه الوظيفة منذ 2019 وسجل 6823 ساعة طيران. كما أن مساعده عمل بهذه الرتبة منذ عام 2023 وسجل ما يقرب من 1650 ساعة طيران.