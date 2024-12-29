وتحطم طائرة بوينغ 737-800 في مطار موان الدولي أول حادث يتسبب في قتلى لـ"جيجو إير"، وهي أكبر شركة طيران منخفض التكلفة في البلاد وتأسست في 2005.

وتأتي "جيجو إير" بعد الخطوط الجوية الكورية وخطوط آسيانا الجوية من حيث عدد الركاب في كوريا الجنوبية. وأكبر حادث جوي سابق خلف قتلى في كوريا الجنوبية وقع في 2002، عندما تحطمت طائرة بوينغ 767-200 تابعة لشركة "إير تشاينا" على تلة قرب مدينة بوسان الساحلية في جنوب شرق كوريا الجنوبية، مما أسفر عن مقتل 129 وإصابة 37.

فيما يلي بعض حوادث تحطم الطائرات الكبرى الأخرى في كوريا الجنوبية أو التي وقعت لطائرات تابعة لشركات طيران كورية جنوبية:

- سبتمبر 1983: أسقطت مقاتلة سوفياتية الطائرة التي كانت على متنها الرحلة رقم 007 التابعة لشركة الخطوط الجوية الكورية بعد أن ضلت سبيلها وانحرفت إلى داخل المجال الجوي السوفياتي فوق جزيرة سخالين مما أسفر عن مقتل جميع الركاب البالغ عددهم 269.

- يوليو 1993: هبطت طائرة بوينغ 737-500 تابعة لشركة آسيانا على بعد عدة كيلومترات من المدرج في مطار موكبو بكوريا الجنوبية بسبب سوء الأحوال الجوية مما أسفر عن مقتل أكثر من 60.

- أغسطس 1997: اصطدمت الرحلة 801 التابعة للخطوط الجوية الكورية، من طراز بوينغ 747-3بي5بي (747-300)، بتل قرب مطار جوام الدولي، مما أسفر عن مقتل 228 شخصا من أصل 254 كانوا على متنها.

- يوليو 2011: سقطت طائرة شحن بوينغ 747-400 تابعة لشركة آسيانا في البحر قبالة جزيرة جيجو في كوريا الجنوبية. وتبين لاحقا أن الحادث نجم عن حريق في منطقة الشحن. وقتل الطياران.

- يوليو 2013: تحطمت رحلة رقم 214 التابعة لآسيانا في مطار سان فرانسيسكو عندما اصطدم ذيل الطائرة بوينغ 777 بمصد للأمواج قبل الوصول إلى المدرج، مما تسبب في دوران الطائرة ومقتل ثلاثة مراهقين من الصين وإصابة أكثر من 180 راكبا من أصل حوالي 300 كانوا على متنها.